Погода на неделю 10-16 августа: в Хабаровском крае ожидают циклон из Китая Фото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА

В Хабаровском крае погода продолжает показывать характер. Местами в регионе ливневые дожди, гремят грозы. По оценкам специалистов, начало августа на большей части Хабаровского края и в соседней ЕАО оказалось не по сезону холодным. Это объясняют очень интенсивным затоком холода с Охотского моря.

- Синоптики прогнозируют на этой неделе неустойчивую погоду в Хабаровском крае и в Еврейской АО. Ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах ливни с грозами, температура ночью +15 +20, днем +23 +28. Возможно, 13 августа погода ненадолго улучшится, дневные температуры могут достигать 30 градусов, - рассказали в Дальневосточном УГМС.

Отметим также, что 14-16 августа есть вероятность выхода активного циклона с территории Китая. Он принесет с собой обильные дожди, грозы, местами усиления ветра на значительную часть Хабаровского края и в ЕАО.