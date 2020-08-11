Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре 11 августа 2020 года: лечится 151 пациент Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

По данным на утро 11 августа 2020 года, в инфекционном госпитале Комсомольска-на-Амуре находятся 269 человек. Из них у 151 человека подтвержден COVID-19. За последние сутки выписали после выздоровления 10 человек, госпитализировали 16 человек.

- В реанимационном отделении находится семь пациентов. У одного подозревают заражение коронавирусом. От внебольничной пневмонии лечатся 117 человек, за последние сутки госпитализировали 10 пациентов с этим диагнозом, - прокомментировали в городской администрации.

Отметим также, что амбулаторно лечатся 103 пациента с COVID-19, из них 11 - это дети. Выписали после выздоровления восемь человек. Жителей Города юности убедительно просят соблюдать меры профилактики вирусных заболеваний. Пожалуйста, избегайте мест массового скопления людей, соблюдайте масочный режим, социальную дистанцию, чаще мойте руки, проветривайте помещения и делайте влажную уборку.