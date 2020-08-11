Ушлый покупатель в Хабаровске ловко имитировал оплату товара Фото: Олег ЗОЛОТО

В Хабаровске задержали покупателя, который ловко имитировал оплату за товар и скрывался с вещами. В поле зрения полицейских попал 21-летний горожанин. Во время проверки выяснили, что злоумышленник искал на популярных интернет-ресурсах объявления о продаже вещей. Встречался с торговцем, говорил, что хочет купить товар, и предлагал оплатить его банковским переводом на карту.

- Во время беседы с потерпевшими фигурант имитировал операции со своим мобильным банковским приложением. Потом показывал продавцу сообщение о перечислении денег, забирал имущество и скрывался. Однако по факту перевода не было, торговцам фигурант показывал фиктивное сообщение, созданное при помощи специального приложения в своем смартфоне, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

У одной потерпевшей фигурант похитил оконные решетки, у другого потерпевшего - мотопомпы. Похищенные вещи молодой человек оставлял себе, чтобы продать. В отношении парня возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Кража».