Обеззараживатели воздуха в школах Хабаровска установят до 10 сентября Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Обеззараживатели воздуха в школах Хабаровска установят до 10 сентября. На входах в учебные заведения поставят санитайзеры для обработки рук. Об этом сообщила Татьяна Матвеенкова, начальник управления образования.

- На каждую школу придется по 13-15 приборов, в зависимости от количества классов. Один обеззараживатель планируют использовать в нескольких помещениях - по очереди, - отметила Татьяна Матвеенкова.

Напомним, в правительство края письмо с просьбой о финансировании поставок обеззараживателей для городских школ поступило в июне текущего года. Окончательное решение по этому вопросу приняли в начале августа.

В планах городских властей также предусмотреть месячных запас дезинфицирующих средств, масок и перчаток. С этой задачей намереваются справиться к 1 сентября. Напомним, ситуация с коронавирусной инфекцией в городе остается непростой. Все предпринимаемые меры направлены на организацию учебы детей в безопасных условиях.