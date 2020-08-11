Осужденные в Хабаровском крае чаще всего читают «Преступление и наказание» Фото: УФСИН по Хабаровскому краю

В исправительных учреждениях Хабаровского края прошла акция «Твои друзья - книги». По итогам этого мероприятия выяснилось, что чаще всего осужденные читают Достоевского «Преступление и наказание». Следующие по популярности Александр Дюма и его «Граф Монте-Кристо», Михаил Булгаков с произведением «Мастер и Маргарита».

- На сегодняшний день во всех исправительных учреждениях и следственных изоляторах региона работают библиотеки. Их общий фонд составляет свыше 65 тысяч книг. Отметим также, что сами осужденные и следственно-арестованные предпочитают художественную литературу, юридическую и, нередко, техническую, - прокомментировали в пресс-службе УФСИН России по Хабаровскому краю.

К слову, мужчины чаще всего берут почитать фантастику, а женщины - любовные романы. Не залеживаются на библиотечных полках УИС и произведения Бориса Акунина, Сергея Лукьяненко, Ника Перумова и братьев Стругацких. Библиотеки учреждений регулярно пополняются и обновляются силами волонтеров и сотрудников УФСИН России по Хабаровскому краю.