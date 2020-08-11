Больше трех тысяч ветеранов получили помощь в Хабаровском крае Фото: Иван ВИСЛОВ

Больше трех тысяч ветеранов Великой Отечественной войны получили помощь в Хабаровском крае. На эти цели местные власти направили почти девять миллионов рублей. Речь идет не только о материальной помощи, но и о содействии в ремонте жилых помещений, обеспечении бытовой техникой и другими предметами первой необходимости.

- Помогали ветеранам в получении средств реабилитации, зубопротезировании, помещении в стационарные учреждения здравоохранения, наблюдении медицинскими работниками. Кроме того, 606 ветеранов получают социальные услуги на дому и в учреждениях социального обслуживания, - прокомментировали в пресс-службе краевого правительства.

Чаще всего ветеранам нужна помощь в уборке жилья, покупке продуктов питания и лекарственных препаратов. Пожилым людям содействуют при оплате ЖКУ. Напомним, в регионе работает телефон горячей линии по вопросам оказания помощи. Обращения принимают по номеру 8-800-100-42-02 как от самих ветеранов, так и от граждан, действующих в их интересах.