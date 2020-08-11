В Биробиджане пьяный мужчина ударил ребенка и отобрал у него самокат Фото: Олег ЗОЛОТО

В Биробиджане пьяный мужчина ударил ребенка и отобрал у него самокат. Информация об этом появилась в одном из местных средств массовой информации и стала поводом для разбирательств. На сегодняшний день известно, что данной ситуацией уже занимаются сотрудники следственного управления следственного комитета России.

- По предварительной информации, пьяный мужчина во время внезапно возникшего конфликта ударил несовершеннолетнего рукой по спине и отобрал самокат. В результате происшествия ребенок не пострадал, за медицинской помощью не обращался, - прокомментировали в пресс -службе СУ СК России по Хабаровскому краю.

Представителям закона теперь нужно будет установить обстоятельства произошедшего в областной столице и дать свою оценку произошедшему в рамках правового поля. Для этого уже начали проводить проверку. По ее итогам будет принято процессуальное решение.