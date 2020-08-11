В Хабаровском крае ребенок пострадал при опрокидывании машины Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Хабаровском крае вчера утром, 10 августа, на трассе Хабаровск - Лидога - Ванино - Комсомольск -на- Амуре случилась авария. По предварительной информации, на 45 километре автодороги от села Лидога в сторону Комсомольска -на- Амуре двигалась машина Chevrolet Cruze. Однако водитель не справился с управлением, его автомобиль съехал в кювет и опрокинулся.

- В результате дорожной аварии несовершеннолетний пассажир получил телесные повреждения. Отметим также, что происшествие случилось на трассе, предназначенной для движения в двух направлениях, - прокомментировали в краевом ГИБДД.

Автолюбителей в крае убедительно просят быть бдительными во время управления машинами. Пожалуйста, соблюдайте правила дорожного движения, выполняйте требования дорожных знаков и сигналов светофоров, уважайте других участников дорожного движения.