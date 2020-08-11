На доплаты соцработникам в Хабаровском крае выделили дополнительно деньги Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На доплаты соцработникам в Хабаровском крае выделили дополнительные деньги. Из резервного фонда на выплаты направили больше 80 миллионов рублей. Их распределят между сотрудниками домов престарелых и психоневрологических диспансеров. Распоряжение уже подписал врио главы региона Михаил Дегтярев.

- Напомним, стационарные учреждения продолжают работать в условиях изоляции. Персонал получит стимулирующие выплаты в размере от 32 до 40 тысяч рублей. Сумма выплат зависит от категории работника и места нахождения социального учреждения, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Напомним, доплаты также полагаются и сотрудникам центров социальной поддержки населения Хабаровского края. На эти цели из резервного фонда регионального правительства выделили 11,8 миллиона рублей.

Жителей региона призывают сохранять бдительность и соблюдать меры предосторожности, чтобы не заразиться коронавирусом - соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.