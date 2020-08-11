В Биробиджане ремонтируют библиотеку Фото: администрация Биробиджана

В Биробиджане ремонтируют филиал библиотеки №4, расположенный в микрорайоне «Биробиджан-2». На сегодняшний день подрядчик уже полностью заменил крышу, которая была в плачевном состоянии.

- Сейчас внутри здания идут отделочные работы. Рабочие выровняли стены, местами полностью заменили сантехнику и радиаторы, меняют электрику, - рассказали в пресс-службе мэрии областной столицы.

Отметим также, что в отремонтированных помещениях установят новое оборудования. Сама библиотека станет своего рода площадкой для организации современного информационного центра. Здесь подключат интернет, наладят работу с базами данных, планируют сделать доступ к оцифрованным коллекциям периодической печати и не только.

В планах властей активизировать работу по улучшению библиотек, создать в городе как можно больше обновленных, современных учреждений культуры. В этом году также обновят еще одну библиотеку - «Центр детской и юношеской книги».