Два человека погибли на железной дороге в Хабаровском крае Фото: Михаил ФРОЛОВ

Два человека погибли на железной дороге в Хабаровском крае. Трагедия случилась вчера, 11 августа, на четвертом пикете железной дороги, перегон «Звеньевой-Бикин». Инцидентом уже занимаются следователи.

- Проверку проводят по статье уголовного кодекса «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта». Во время разбирательств установили, что среди пострадавших двое мужчин 1985 и 1989 годов рождения. Смертельное травмирование произошло подвижным составом пассажирского поезда, - прокомментировали в пресс-службе Дальневосточного следственного управления СК РФ.

На сегодняшний день представители закона выясняют обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято законное решение.

Жителей края убедительно просят быть бдительными на объектах железнодорожного транспорта. Пожалуйста, соблюдайте правила безопасного поведения при нахождении вблизи железной дороги и при переходе через железнодорожные пути.