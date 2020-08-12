Педагогическая конференция стартовала в Хабаровском крае Фото: Евгения ГУСЕВА

Педагогическая конференция стартовала в Хабаровском крае. Она продлится с 12 по 14 августа. Тема события «Трансформация образования для экономики региона: управление изменениями и точки роста». Предполагается, что участники крупнейшего регионального мероприятия будут обсуждать актуальные вопросы развития системы образования региона, презентовать лучшие проекты и практики.

- В этом году решили провести встречу в режиме онлайн. Причина тому - неблагополучная обстановка по коронавирусу. К конференции смогут присоединиться люди из любого региона и даже страны. По оценкам организаторов, ожидается более 20 тысяч участников и 78 спикеров, - рассказали в региональном министерстве образования.

Участники конференции обсудят в том числе перспективы гуманитарного образования в эпоху цифровых технологий. Желающим участвовать нужно зарегистрироваться заранее на сайте.