Ситуация с коронавирусом в Комсомольске-на-Амуре 12 августа 2020 года: лечатся 144 пациента Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

По данным на утро 12 августа 2020 года, в инфекционном госпитале Комсомольска-на-Амуре находятся 264 человека. Из них у 144 пациентов подтвержден диагноз COVID-19. За последние сутки выписали 15 человек, госпитализировали восемь.

- В реанимационном отделении находится 17 пациентов. У пяти человек только подозревают коронавирус. Они контактировали с зараженными. Также лечение получают 115 пациентов с внебольничной пневмонией, - прокомментировали в пресс- службе городской администрации.

Отметим также, что амбулаторно лечатся 98 пациентов с COVID-19. Из них 11 - это дети. Выписали по выздоровлению 10 человек. Жителей Города юности убедительно просят соблюдать меры профилактики вирусных заболеваний. Пожалуйста, избегайте мест массового скопления людей, соблюдайте масочный режим и социальную дистанцию, мойте руки, проветривайте помещения, регулярно делайте влажную уборку.