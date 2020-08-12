Проекты дорог, примыкающих к трассе «Обход Хабаровска», проходят госэкспертизу Фото: Мария ЛЕНЦ

Проекты дорог, примыкающих к трассе «Обход Хабаровска», проходят госэкспертизу. От трассы в Хабаровске сделают четыре съезда - к Матвеевскому шоссе (рядом с путепроводом), к Чернореченскому шоссе (в районе транспортной развязки), к улице Горького (между улицей Перьевой и Производственной), к улице Сидоренко.

- После проверки проектов оценят стоимость работ, - сообщили в управлении дорог и внешнего благоустройства Хабаровска. - Потом определят источник финансирования строительства. В процессе задействуют бюджеты вышестоящих уровней, так как целиком расходы городской бюджет не потянет.

Отметим также, что в рамках предстоящих работ намереваются реконструировать пять объектов. Среди них участок от Нововыборгской до Гагарина на Восточное шоссе, Чернореченское шоссе в районе Матвеевского шоссе. Также приведут в порядок улицы Суворова на участке от Ворошилова до путепровода на проспекте 60-летия Октября, Аэродромная, Панфиловцев от Малиновского до путепровода на проспекте 60-летия Октября.