Мост, соединяющий Тунзян с ЕАО, достроят в 2021 году Фото: Правительство ЕАО

В Еврейской автономии обсудили ситуацию со строительством железнодорожного моста. Конструкция соединит Россию и Китай через реку Амур в районе населенного пункта Нижнеленинское ЕАО и города Тунцзян провинции Хэйлунцзян (КНР).

- Были вопросы, связанные с недостаточным темпом строительства. Сейчас строительно-монтажные работы ведутся низкими темпами из-за проблем с финансированием производства со стороны генерального подрядчика. Переговоры генерального подрядчика по привлечению финансирования в проект находятся на завершающем этапе, - рассказали в пресс-службе правительства области.

По заверениям подрядчика, технических проблем с реализацией проекта в установленные сроки нет. Закончить строительно-монтажные работы планируют в третьем квартале 2021 года. Получить заключение о соответствии собираются в четвертом квартале 2021 года, ввести объект в эксплуатацию - в первом квартале 2022 года.