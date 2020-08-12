Ремонтная кампания Комсомольских тепловых сетей проходит по графику ФОТО: компания ДГК

Комсомольские тепловые сети (структурное подразделение АО «ДГК», входит в группу РусГидро) продолжают подготовку к осенне-зимнему периоду 2020-2021 годов в Комсомольске-на-Амуре и Амурске. В целом энергетики планируют заменить более семи километров трубы и восстановить десять километров изоляции надземных трубопроводов. На работы направят более 350 миллионов рублей.

В рамках инвестиционной программы Комсомольских тепловых сетей в текущем году предусмотрено техническое перевооружение и реконструкция семи участков теплотрассы протяженностью порядка четырех тысяч погонных метров в Комсомольске-на-Амуре и четырех участков протяженностью более 1,5 тысячи погонных метров в Амурске. На эти цели потратят порядка 198 миллионов рублей.

Энергетики строят понизительную насосную станцию «Таежная» производительностью 580 тонн/час. Она станет частью теплотрассы №11, соединяющей микрорайон «Таежный» с теплофикационной системой города. В будущем это позволит обеспечить качественную и бесперебойную подачу теплоносителя жителям удаленного жилого массива Комсомольска-на-Амуре. Всего на 11 теплотрассе в этом году планируют заменить 3,8 километра трубопровода. На сегодняшний день работы по монтажу трубопроводов на данной теплотрассе выполнены на 58%.

Все ремонтные работы проводят с соблюдением правил защиты персонала от коронавирусной инфекции. Информацию по ремонтам теплотрасс Комсомольска-на-Амуре можно получить в диспетчерской службе Комсомольских тепловых сетей: 53-23-45 и 20 -01-20.

Энергетики просят жителей Комсомольска-на-Амуре и Амурска с пониманием отнестись к временным ограничениям движения в городе. Своевременная ремонтная кампания - это залог успешного прохождения осенне-зимнего периода 2020-2021 годов.