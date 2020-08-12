Работника мэрии Хабаровска наказали за искаженную отчетность Фото: Алексей БУЛАТОВ

Должностное лицо из мэрии Хабаровска наказали за искаженную отчетность по инициативе прокурора. По предварительной информации, нарушение выявили во время проверки исполнения законодательства при предоставлении бюджетной (бухгалтерской) отчетности.

- Выяснили, что начальник отдела бухгалтерского учета городского Департамента муниципальной собственности нарушил статью 264.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и допустил искажение показателей бюджетной отчетности за 2019 год, - прокомментировали в пресс- службе краевой прокуратуры.

По итогу проверки работника мэрии привлекли к административной ответственности. В качестве наказания нарушителю выписали штраф. За допущенные неточности провинившемуся сотруднику придется заплатить штраф в сумме пяти тысяч рублей.

Напомним, бывший глава села Некрасовка и специалист из его администрации оказались фигурантами уголовного дела за коррупцию и халатность.