В Хабаровском крае семь очагов африканской чумы свиней Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Хабаровском крае зафиксировали семь очагов африканской чумы свиней. Ранее карантин по этому заболеванию ввели в Вяземском и Хабаровском районах. Также врио губернатора края Михаил Дегтярев подписал распоряжения о введении карантина в Бикинском районе.

- Заболевших животных выявили в селе Кукелево, в городе Вяземский, в селах Бычиха, Новотроицкое и Лермонтовка. В этих населенных пунктах посторонним лицам запрещено посещать эпизоотический очаг, перемещать животных из зоны, продавать продукты их убоя и корма. Также нельзя охотиться, - прокомментировали в управлении ветеринарии правительства края.

На сегодняшний день уже изъяли и уничтожили 190 голов живых свиней. В подворьях, где содержались больные животные, демонтировали перегородки и полы, провели дезинфекцию. В круглосуточном режиме проводят консультации по телефону горячей линии 60-16-14.