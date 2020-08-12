В Хабаровске ограничат проезд на улице Орджоникидзе Фото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА

Хабаровские тепловые сети (структурное подразделение АО «ДГК») информируют жителей краевой столицы о проведении ремонтных работ на тепловых трассах Хабаровска. В рамках подготовки к отопительному зимнему периоду 2020-2021 годов планируют провести ремонтные работы по замене трубопровода на участке тепловой сети ТМ-25. В связи с этим в период с восьми часов утра 17 августа 2020 года до 10 часов вечера 18 августа 2020 года перекроют движение всех видов транспорта по улице Орджоникидзе, напротив дома №7.

Отключать горячее водоснабжение не будут. Информацию о ремонтной кампании 2020 года, проводимой в Хабаровске, можно узнать в диспетчерской службе ХТС по телефону: (4212) 36-35-16.

Все ремонтные работы проводят с соблюдением правил защиты персонала от коронавирусной инфекции.