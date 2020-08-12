«Ростелеком»: подключи «Умный дом» и получи датчик в подарок ФОТО: Ростелеком

При подключении услуги «Умный дом» и покупке роутера с контроллером «Ростелеком» дарит на выбор датчик дыма или протечки воды. Клиенты, которые уже пользуются услугой, также могут получить подарок: при покупке одного датчика второй - бесплатно.

«Умный дом» - это система, состоящая из контроллера, к которому подключают датчики движения, открытия дверей и окон, дыма, протечки воды. Есть умная розетка, которая позволит включать и выключать электроприборы удаленно. Количество необходимых датчиков и умных устройств пользователь выбирает сам. К системе можно подключить до 300 штук. Настраивать и управлять «Умным домом» можно со смартфона через специальное мобильное приложение. Услуга позволят контролировать квартиру, частый дом, гараж, коммерческие помещения, даже находясь за тысячи километров от них. Если датчики сработают, хозяин получит push-уведомление, СМС на смартфон или письмо по электронной почте.

Для комплексной безопасности к «Умному дому» можно добавить систему видеонаблюдения. В этом случае пользователь сможет не только получать уведомления о внештатных ситуациях, но и в режиме онлайн видеть, что произошло дома. Для подключения предлагается несколько вариантов HD-видеокамер с широким углом обзора, инфракрасной подсветкой и датчиком движения. Есть модели со встроенным микрофоном для общения с тем, кто находится в доме. Можно установить камеру с поворотным механизмом, который позволяет удаленно менять область обзора и наблюдать за всем помещением. Записи с камер видеонаблюдения хранятся на защищенной облачной платформе «Ростелекома» и доступны для просмотра со смартфона или компьютера.

Как сообщила Лейла Абузова, директор по работе с массовым сегментом Хабаровского филиала ПАО «Ростелеком», «Умный дом» в комплексе с «Видеонаблюдением» - это фактически полноценная пожарно-охранная система в доме с программируемыми самим пользователем сценариями. Например, можно настроить включение света при открытии входной двери или отключение розеток при уходе.

Подробности акции и оформление заявки на подключение на сайте или по единому бесплатному номеру 8-800-100-08-00.