На севере Хабаровского края появился памятник святителю Николаю Чудотворцу ФОТО: молодежная студия "Четкий кадр"

В Николаевске-на-Амуре открыли памятник святителю Николаю Чудотворцу. Его уже осветил митрополит Хабаровский и Приамурский Артемий. Создал монумент Зураб Церетели. Такой подарок городу сделали в преддверии празднования 170-летия со дня основания Николаевска-на-Амуре и 55-летия со дня образования Николаевского района. Памятник установили в центральной части городского сквера.

- Гости мероприятия увидели, как с памятника убирают покрывало. На глазах у всех собравшихся плотные ватные облака разорвались, выпустив яркие солнечные лучи на скульптурный образ святителя Николая Чудотворца, - рассказали в администрации Николаевского района.

Отметим также, что на церемонии открытия памятника присутствовала Елена Грешнякова, сенатор Совета Федерации РФ от правительства Хабаровского края. Накануне она встретилась с митингующими в Хабаровске и ответила на вопросы населения.