Сразу две тройни родились в Хабаровске Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Сразу две тройни родились в Хабаровске. Малыши появились на свет в конце июля в перинатальном центре. Так, в семье Матвеевых родились Влада, Полина и Анфиса, хотя пара все же надеялась на сына. Поздравления также принимают Анна и Алексей Устюговы, которые, к слову.

- Случаи рождения тройни отмечают в регионе максимум дважды в год. Замечательно, что в Хабаровске есть многодетные семьи, которые улучшают демографическую ситуацию в городе,- отметила Татьяна Скорик, заместитель начальника управления по физической культуре, спорту и здравоохранению.

Напомним, многодетным семьям в Хабаровске полагаются меры поддержки. В списке 18 видов адресной помощи. Общий объем финансирования программы «Социальная поддержка граждан» составляет 65,5 миллионов, из которых 52,8 миллиона рублей направляется именно семьям. Со второго полугодия этого года действует новая мера поддержки – единовременная выплата в размере 50 тысяч рублей на рождение одновременно двух детей в малоимущих семьях.