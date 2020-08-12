В Хабаровском крае скончался Рубан Борис Михайлович, председатель Всероссийского общества инвалидов ФОТО: администрация Амурского района

В Хабаровском крае скончался Рубан Борис Михайлович, председатель правления отделения Хабаровской краевой общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» Амурского района. О его кончине стало известно вчера, 11 августа 2020 года.

- Вся жизнь Бориса Михайловича - бесконечная преданность выбранному делу и служению людям. Всегда спокойный, доброжелательный, отзывчивый, внимательный, неравнодушный к чужим проблемам, - рассказали в администрации Амурского района.

О Борисе Михайловиче вспоминают, как о человеке, который всегда готов был протянуть руку помощи нуждающимся. Он помогал не только словом, но и делом, делился опытом со всеми, кому это было необходимо.

Гражданская панихида состоится 14 августа 2020 года в 13:00 в ритуальном зале городского морга. Родным и близким выражают соболезнования.