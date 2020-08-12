Сергей Шойгу намерен заказать в Хабаровском крае самолеты Су-35С Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровский край с рабочим визитом прибыл Сергей Шойгу, министр обороны РФ. Он вместе с врио губернатора региона Михаилом Дегтяревым отправился в Комсомольск-на-Амуре. По итогам поездки судостроительный завод собираются обеспечить заказами до 2028 года.

- Глава военного ведомства проверил готовность предприятий к выполнению крупного государственного оборонного заказа. Министр обороны сообщил, что до конца года планируется заключить долгосрочный контракт на поставку самолетов Су-35С. Также крупный заказ планируют разместить и на Амурском судостроительном заводе, - рассказали в пресс-службе правительства края.

Отмети также, что на реализацию гособоронзаказа край получил до 630 миллиардов рублей. Министра обороны и назначенный глава региона обсудили и вопросы подготовке кадров для заводов и создание комфортных условий для военнослужащих.