В Хабаровске арестовали фургаломобиль Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровске арестовали фургаломобиль. Необычная машина появилась на улицах города после того, как стало известно об обвинениях в адрес Сергея Фургала и задержании теперь уже бывшего главы региона. В течение месяца автомобиль колесил по городским улицам, но потом попал в поле зрения блюстителей закона.

Как сообщил информированный источник в правоохранительных органах, по решению судебных приставов транспортное средство арестовали за неуплату транспортного налога. Речь идет о сумме в 120 тысяч рублей.

Напомним, Сергею Фургалу предъявили обвинение в покушении на убийство и организации убийств. По версии следствия, он может быть причастен к преступлениям 15-летней давности.

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Впрочем, специалист предполагает, что выводы пока делать рано, надо дождаться дальнейших шагов Москвы (подробности)