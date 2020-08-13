Обстановка в Хабаровском крае 13 августа 2020 года: заболеваемость, погода, радиационный фон Фото: Борис КОКУРИН

С 14 по 15 августа в большинстве районов края ожидаются сильные дожди и сильные ливни с грозами, прогнозируют усиление ветра порывы 15-20м/с. В Хабаровске преимущественно без осадков, ночью +15 +17, днем +25 +27, ветер восточный 4-9 м/с. На юге края местами кратковременные дожди, ночью +14 +19, днем +22 +27, ветер восточный, юго- восточный 6-11 м/с. В центральных районах местами кратковременные дожди, ночью +10 +18, днем +18 +31, ветер восточный, юго- восточный 6-11 м/с. На севере региона осадков не будет, ночью +7 +15, днем +13 +27, ветер западный с переходом на восточный, северо- восточный 6-11 м/с.

Уровень радиоактивного загрязнения в крае колеблется от 8 до 20 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений.

Данные предоставили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Согласно информации регионального минздрава, общее число заражений коронавирусом в крае составило 8723.

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