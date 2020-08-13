Непогода помешала увидеть яркий звездопад в небе над Хабаровским краем Фото: Михаил ФРОЛОВ

Непогода помешала увидеть яркий звездопад в небе над Хабаровским краем. Метеорные потоки начались 17 июля и продлятся до 24 августа. Специалисты это объясняют тем, что наша планета вновь пересекла орбитальный путь кометы Свифта-Туттля. В указанный период будут заметны метеоры потока Персеид, врезающиеся в верхние слои атмосферы со скоростью 210 тысячу километров в час.

- Комета Свифта-Туттля имеет очень эксцентричную орбиту с периодом порядка 133 лет, которая выходит за пределы орбиты Плутона. В последний раз эта комета достигла перигелия в декабре 1992 года, а в следующий раз понаблюдать за ней удастся только в июле 2126 года, - рассказали в клубе астрономов Хабаровска.

Максимально активные Персеиды были в ночь с 12 на 13 августа. Однако непогода, во власти которой оказался регион, лишила возможности наблюдать это астрономическое явление. Увидеть его еще можно будет вплоть до 24 августа, но при условии, если позволит погода.