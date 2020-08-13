Обстановка в Хабаровске 13 августа 2020 года: заболеваемость, отключения воды, дорожные работы Фото: Ольга КИВА

По данным на утро 13 августа 2020 года, в Хабаровске не зафиксировали отключений горячей и холодной воды. В городе не работают 92 лифта. За минувшие сутки в городе с улиц собрали и вывезли 102,7 кубометра мусора, случилось 37 дорожных аварий, по номеру «03» скорую помощь горожане вызывали 669 раз.

- Сегодня дородные работы проведут на улицах Карла Маркса, Краснореченская, Южная, Большая от улицы Демьяна Бедного до дома №4 по улице Большая, Тихоокеанская от улицы Руднева до улицы Трехгорная, а также на переулке Трубный и проезде от Демьяна Бедного до Лазо. Водителей и пешеходов убедительно просят учитывать эту информацию при планировании маршрутов, - рассказали в городской администрации.

По данным регионального минздрава, в Хабаровском крае общее число заражений коронавирусом 8723. Из них 6331 человек – это жители Хабаровска.