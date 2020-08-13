В ЕАО вспышка африканской чумы свиней Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В ЕАО вспышка африканской чумы свиней. Случаи заболевания выявили в Биробиджанском районе – в селах Раздольное, Дубовое и Найфельд. Также проверяют информацию по случаю заболевания животных в поселке Птичник, но пока лабораторно подтвержденного результата нет.

- На сегодняшний день проводят дезинфекцию помещений для содержания животных, сделали дезковрики, на личные подворья запрещен доступ посторонним. Специалисты выясняют источники заражения, - рассказали в пресс-службе областного правительства.

Отметим также, что кроме перечисленных сел в первую зону угрозы с радиусом пять километров от границы эпизоотического очага входят Кирга и Петровка Биробиджанского района. В этот же список включили частные дома в Биробиджане на улицах Обозная, Западная, Солнечная и Зеленая, переулках Западный и Березовый, улицах Индустриальная (с 5 по 50 дом), Инженерная (с 12 по 41 дом), Южная (с 17 по 45 дом), Левобережная (с 115 по 119/1 дом) и Шолом-Алейхема, 124.