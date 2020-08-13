Из ветхого жилья в Хабаровском крае переселятся почти 500 людей Фото: Ольга КИВА

Из ветхого жилья в Хабаровском крае переселятся почти 500 людей. Работу проведут в рамках адресной программы расселения, рассчитанной на 2019-2025 годы. В список внесли жилье, признанное аварийным до 1 января 2017 года.

- Адресную программу реализуют в шесть этапов. Среди участников программы города Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Бикин и Советская Гавань, а также поселки Октябрьский, Высокогорненское, Хор и Переяславка, - рассказал Павел Егоров, исполняющий обязанности начальника отдела реализации программы переселения из аварийного жилищного фонда министерства ЖКХ края.

Отметим, что с 2019 по 2020 годы уже купили жилье для 357 человек, под расселение попали 5,5 тысяч квадратных метров. На период 2020-2021 купили жилплощадь для расселения 134 граждан, занимающих более тысяч квадратных метров аварийного жилья. В планах на 2021-2025 годы построить жилые дома под расселение в 13 муниципальных образованиях. Сейчас разрабатывают проектно-сметную документацию на строительство домов.