В Хабаровском крае продолжается набор детей на кружки и секции Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Хабаровском крае продолжается набор детей на кружки и секции. Напомним, в регионе заработала система персонифицированного дополнительного образования. В «Навигаторе» уже около пяти тысяч образовательных программ по направлениям социально-педагогическая, естественно-научная, физкультурно-спортивная, туристско-краеведческая, художественно-эстетическая и техническая.

Запись детей ведут по телефонам Центр художественно-эстетического развития - (4212) 52-55-95, Центр туризма, краеведения и спорта - (4212) 21-82-32, Центр технического творчества - (4212) 30-49-48, Эколого-биологический центр - (4212) 76-70-78, Центр цифрового образования «IT-куб» - 8-924-935-65-75, (4212) 93-65-75, Филиал КГАОУ ДО РМЦ в Комсомольске-на-Амуре - 59-00-22, - рассказали в региональном минобре.

Напомним, в этом году в Хабаровске музыкальные и художественные школы принимают детей по новым правилам. Чтобы ребенка зачислили, родителям нужно предъявить специальный сертификат.