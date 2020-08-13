В Хабаровске потратили больше 15 миллионов рублей на антитеррористические меры в школах Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске потратили больше 15 миллионов рублей на антитеррористические меры в школах. Такие данные озвучили на совещании в мэрии, посвященном безопасности.

- Деньги направили на оснащение всех школ, гимназий и лицеев тревожными кнопками, на модернизацию систем видеонаблюдения, ремонт ограждений, обустройство наружного и аварийного освещения, - рассказала Татьяна Матвеенкова, начальник управления образования.

На сегодняшний день в 71 школе есть видеонаблюдение, тревожные кнопками. Кроме того, в 54 учебных заведениях есть металлоискатели, 22 объекта под присмотром сотрудников частных охранных организаций. Участники заседания подняли вопрос о том, насколько персонал учебных заведений готов к поступающим угрозам о минировании объектов. Напомним, в прошлом году в Хабаровске зафиксировали 141 случай лжеминирования школ и 107 – детских садов.