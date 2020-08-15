Обстановка в Хабаровском крае 15 августа 2020 года: заболеваемость, погода, радиационный фон

Июльскую духоту сменил дождливый август Фото: Ксения ТУРТЫГИНА

По информации ФГБУ «Дальневосточное УГМС» 15 августа в большинстве районов Хабаровского края пройдут сильные дожди, местами очень сильные и ливни с грозами. Порывы ветра достигнут 15-20 м/с.

В Хабаровск синоптики прогнозируют сильный дождь, юго-западный ветер 9-14 м/с. Температуры ночью совсем не летние - от +16ºС до +18ºС, днем потеплеет +21…+23ºС.

В южных районах края тоже дождливо, местами пройдут очень сильные ливни. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, порывами до 15-20 м/с. Ночью прохладно, от +14ºС до +19ºС, днем от +20ºС до +25ºС. В центральных районах картина схожая: дожди и ливни, юго-восточный ветер, 8-14 м/с. Ночью от +10ºС до +18ºС, днем от +17ºС до +25ºС. На севере края дожди (неожиданно), местами ливни. Ветер различных направлений, скоростью 6-13 м/с. Ночью от +7ºС до +13ºС, днем от +13ºС до +19ºС.

Осадки, естественно, вызывают подъем уровней рек и ручьев. Однако опасно высоких уровней не зафиксировано. Реки Бикин, Уссури (от ст. Лончаково до устья), Бурея, Манома, Амгунь вышли на поймы, затопив их на глубину 0,1-1,0 м. Поймы рек Кур и Тунгуска затоплены на 1,7-1,9 м.

На Амуре у Хабаровска в течение двух суток ожидает подъем уровня на 25-30 см. Сегодня утром, по данным Хабаровского гидрометцентра, Амур был на отметке 208 см – очень низкий показатель для августа.

Уровень радиации на территории края находится в пределах естественных значений, от 8 до 19 мкр/ч.

По заболеваемости коронавирусом обстановка улучшается: ежесуточный прирост заболевших ниже, чем был в июне-июле.