В Хабаровске передано в суд дело о мошенничестве на 12 миллионов рублей

Мошенничество в особо крупном размере - серьезная статья, предполагает реальное лишение свободы. Фото: МВД РФ

По обвинению в мошенничестве в Хабаровске будут судить 45-летнюю женщину. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Хабаровскому краю, с ноября 2017 по июль 2019 года она работала представителем двух туркомпаний. Одна была зарегистрирована на дочь подсудимой, другая – на ее знакомую.

По версии следствия, турагент активно продавала турпутевки за границу и по России, причем за стопроцентную предоплату. Клиенты доверяли подсудимой – ранее они уже пользовались ее услугами и сомнений в качестве услуг не испытывали.

Так, одна из потерпевших за 477 тысяч рублей купила два тура во Вьетнам и Таиланд. Однако вместо отдыха получила потрясение: агент потратила деньги на себя, а не на покупку авиабилетов и бронирование отелей. В ходе следствия выяснилось, что в числе пострадавших 26 человек, от которых менеджер в общей сложности получила 3,8 миллиона рублей.

Затем, используя предоставленные ей документы (паспорта и фотографии) и служебные возможности, турагент набрала на своих клиентов 28 кредитов в пяти банках. Один займ женщина оформила на свою свекровь, которая тогда жила в Советской Гавани. Как представитель двух индивидуальных предпринимателей подсудимая могла это делать дистанционно, без визитов в офис банка. Следователи отмечают, что в оригиналах документов, где требуется подпись заемщика, менеджер расписалась сама, подделав подписи. Кредитные деньги до «заемщиков», разумеется, не дошли – женщина потратила их на себя.

Общим итогом ущерб от действий подсудимой составил без малого 12 миллионов рублей, в уголовном деле накопилось 23 тома. Пикантная деталь: во время всех этих активных действий гражданка была фигурантом двух других уголовных дел о мошенничестве. В сентябре 2019 года суд назначил ей наказание в виде лишения свободы на пять лет и штрафа в 300 тысяч рублей.

Теперь ей предстоит новый суд по тем же статьям.