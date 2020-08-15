Знак отличия социально ответственного бизнеса появился в Хабаровском крае

Наклейки в обязательном порядке должны висеть на входе в учреждение Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае предприятия общепита и торговые точки, соблюдающие все противоэпидемические мероприятия, могут получить специальную наклейку. Знак размещается на видном месте и выполняет ту же функцию, что и, например, знак качества: подтверждает высокий уровень социальной ответственности и качества услуг, предоставляемых предприятием.

Как уточнили в пресс-службе правительства Хабаровского края, разработаны две наклейки. Одна круглая, на ней в форме иконок отображены основные санитарные правила. Получить ее можно в министерстве сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности. Вторая - прямоугольная, на ней дополнительно указаны номера телефонов, по которым можно сообщить о нарушениях санитарных норм.

Стикеры уже можно увидеть на входе крупных торговых точек, магазинов, предприятий общепита. Последние должны разместить его в обязательном порядке – стикер подтверждает, что предприятие получило разрешение Роспотребнадзора на открытие после «коронавирусной паузы».