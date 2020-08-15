Свежие данные по коронавирусу на вечер 15 августа: в Хабаровском крае плюс 76 заболевших

Заболевших в основном выявляют по лабораторным тестам Фото: Ксения ТУРТЫГИНА

По последним данным, на вечер 15 августа в Хабаровском крае зарегистрировано 76 новых случаев заболевания COVID-19. Как сообщает краевой минздрав, среди заболевших большинство – люди в возрасте от 18 до 65 лет, старше 65-ти – девять человек, а также 11 детей и подростков от года до 16 лет.

Примерно 20 процентов среди вновь выявленных – бессимптомные носители, их обнаружили по результатам лабораторных тестов. У 40 процентов пневмония, у остальных симптомы обычного ОРВИ.

Нарастающим итогом имеем 8950 человек, заболевших коронавирусом, из них 79 пациентов скончались. Сейчас болеют 2163 человека, из них 18 в тяжелом состоянии.