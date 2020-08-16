Обстановка в Хабаровском крае 16 августа 2020 года: заболеваемость, погода, радиационный фон Фото: Администрация Хабаровска

Сегодня, 16 августа, в Хабаровске небольшой дождь, ночью +15 +17, днем +20 +22, ветер западный 6-11 м/с. На юге края местами дожди, ночью +10 +15, днем +20 +25, ветер западный 6-11 м/с. В центральных районах местами дожди и ливни, ночью +10 +18, днем +17 +25, ветер западный, северо-западный 6-11 м/с. На севере региона временами дожди, ночью +5 +14, днем +13 +19, ветер северных направлений 6-11 м/с.

Уровень радиоактивного загрязнения в крае колеблется от 9 до 18мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений.

Данные предоставили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Согласно информации регионального минздрава, в крае зафиксировали в общей сложности 8950 случаев заражения коронавирусом. Из них излечились 6708, скончались 79. За последние сутки выявили 76 новых случаев заболевания COVID-19.