Трамваи №1 в Хабаровске изменят маршрут 17 и 18 августа Фото: Ольга КИВА

Трамваи №1 в Хабаровске изменят маршрут 17 и 18 августа. Это вынужденная мера в связи работами на путях, которые выполнят в рамках утвержденных планов. О предстоящих корректировках сообщили накануне в пресс- службе городской администрации.

Предполагается, что работы будут проводить в указанные дни с 12:00 до 15:00. В этот промежуток времени трамвай «единичка» будет следовать по маршруту «Железнодорожный вокзал - Депо №1». Горожанам приносят извинения за доставленные неудобства. Пожалуйста, отнеситесь с пониманием к сложившейся ситуации. Жителей и гостей города убедительно просят учитывать данную информацию при планировании поездок в указанные даты.

Напомним, на данном маршруте ранее также вносили корректировки в связи с проведением работ по установке опор и монтажу контактной сети. Работы проводили специалисты МУП «ГЭТ».