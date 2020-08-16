В Хабаровском крае грунтовыми водами затопило придомовые территории Фото: Мария ЛЕНЦ

В Хабаровском крае грунтовыми водами затопило придомовые территории. По данным на вечер 15 августа, известно о пяти подтопленных территориях в селе Кукан. Также оказались перемыты два участка дороги местного значения, соединяющей Биробиджан с населенными пунктами Кукан и Догордон. Проехать здесь можно только на технике высокой проходимости.

- На сегодняшний день в селе уже развернули два пункта временного размещения. Один из них находится на базе участковой больницы, второй – на базе средней школы. В помещениях готовы разместить 36 человек. Однако все жители села остались в своих домах, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Отметим также, что из-за неустойчивой погоды в крае на гидрологическая обстановка находится постоянном контроле сотрудников чрезвычайного ведомства. На сегодняшний день организовали постоянный обмен оперативной информацией с главами поселений, едиными дежурно-диспетчерскими службами муниципальных районов, различных ведомств.