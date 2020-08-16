Медведь в Хабаровском крае поел кур и фазаном на частом подворье Фото: Алексей СТЕФАНОВ

В Хабаровском крае с начала 2020 года оперативная группа по урегулированию конфликтных ситуаций с дикими животными 157 раз выезжала для проверки сообщений о конфликтных ситуациях с дикими животными. Из них подтвердились 55 случаев. За период с 6 по 13 августа в регионе зафиксировали две конфликтные ситуации с крупными хищниками.

- Есть данные, что гималайский медведь 9 августа залез в сарай частного подворья в селе Казакевичево Хабаровского района. Косолапый, воспользовавшись случаем, поел кур и фазанов. Пока специалисты принимают меры по отпугиванию зверя. Уже подготовили распоряжение о регулировании численности медведей в районе, - рассказали в краевом минприроды.

На следующий день, 10 августа, в дачные кооперативы «Толкачевка» и «Строителей» в Николаевском районе забрел бурый медведь. Животное проявляло агрессию в отношении людей. Информацию по данному инциденту проверили и уже подготовили распоряжение о регулирование численности медведей.

Жителям региона настоятельно советуют следовать рекомендациям по поведению при встрече человека с медведем.