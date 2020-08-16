Экс-губернатор Хабаровского края получил первые письма ФОТО: СК России

Экс-губернатор Хабаровского края получил первые письма в количестве 15 штук. Об этом накануне сообщила Ева Меркачева, член ОНК города Москва. Она также сообщила, что сам Сергей Фургал прокомментировал это словами «Блокаду прорвали», а сама Ева дополнила мысль так: «Лед тронулся».

Напомним, Сергея Фургала задержали 9 июля 2020 года и в тот же день доставили в Москву в Лефортово. Начиная с того момента он не получал ни писем, ни телеграмм. Также ему не передавали книги и иконы, которые присылали неравнодушные люди.

На сегодняшний день известно, что по заявлению Сергея Фургала также ограничили прием посылок для него. Сам бывший глава региона отметил, что продуктов и вещей первой необходимости поступает слишком много. Кроме того, на желающие поддержать экс-губернатора активно переводили деньги на специальный счет, необходимые для оплаты услуг адвоката.

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