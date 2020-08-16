Военная полиция в Хабаровском крае отбивалась от условных диверсантов Фото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России

Военная полиция в Хабаровском крае отбивалась от условных диверсантов. Комплексную тренировку провели в рамках специального учения. В ней также задействовали сводное подразделение военных комендатур.

- Во время учений военные полицейские вместе с сотрудниками военной автомобильной инспекции отработали действия по сопровождению колонны военной техники. По условиям, движущуюся колонну во время марша в назначенный район атаковала диверсионная группа условного противника, - прокомментировали в пресс-службе Восточного военного округа.

Группа боевого охранения на бронеавтомобилях должна была прикрыть отход колонны. Для этого бойцы применили стрелковое оружие и специальные средства. Завязался условный бой с диверсантами. Когда враг был повержен, военные полицейские оказали первую медицинскую помощь условно раненным. Последних эвакуировали в безопасный район. Также военнослужащие оборудовали совместный пост ВАИ и военной полиции, развернули контрольно-пропускной пункт с огневыми позициями и блокпостами.