В Комсомольске обновили сквер в микрорайоне «Амурлитмаш» Фото: Администрация Комсомольска-на-Амуре

В Комсомольске обновили сквер в микрорайоне «Амурлитмаш». Работу выполнили в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Напомним, из шести включенных в программу на 2020 год территорий первой отремонтировали площадку у дома Правосудия. Ее сдали в июле.

- Сейчас работы идут на площадке, расположенной в микрорайоне «Амурлитмаш» у многоквартирного дома по улице Лазо на ее пересечении с улицы Водонасосная. Сейчас монтируют камеры видеонаблюдения. На территории их будет восемь. Это необходимая мера для обеспечения безопасности горожан, - рассказали в краевом министерстве ЖКХ.

На сегодняшний день в сквере уже уложили брусчатку, оборудовали современное энергосберегающее освещение, установили садовую мебель и урны. Также обустраивают клумбы. К слову, пока не было торжественной церемонии открытия сквера, но жители микрорайона с удовольствием гуляют по скверу.