В ЕАО мужчину привлекли к ответственности за попытку попасть в здание суда ФОТО: УФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО

В ЕАО мужчину привлекли к ответственности за попытку попасть в здание суда. А все дело было в том, что он был нетрезв. Сначала судебные приставы просили его, что называется, по-хорошему удалиться. Но в тоге закончились попытки для нетрезвого посетителя административным наказанием.

- По предварительной информации, мужчина прибыл в здание Октябрьского судебного участка Ленинского района, будучи пьяным. На требования судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов покинуть здание суда отвечал отказом, - рассказали в пресс- службе УФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО.

В итоге в отношении нетрезвого посетителя составили административный протокол. За свое поведение он может заплатить штраф в сумме от 500 до одной тысячи рублей. Последнее слово в этом деле будет за судьей.