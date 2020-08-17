Обстановка в Хабаровском крае 17 августа 2020 года: заболеваемость, погода, радиационный фон Фото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА

Сегодня, 17 августа, в Хабаровске без существенных осадков, ночью +15 +17, днем +24 +26, ветер западный 6-11 м/с. На юге края без осадков, ночью +12 +17, днем +20 +23, ветер западный 5-11 м/с. В центральных районах местами кратковременные дожди, ночью +10 +18, днем +17 +26, ветер западный, северо-западный 6-11 м/с. На севере края местами небольшие дожди, ночью +5 +14, днем +13 +19, ветер юго-восточный 6-11 м/с.

Уровень радиоактивного загрязнения в крае колеблется от 9 до 18 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений.

Данные предоставили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Согласно информации регионального минздрава, в Хабаровском крае общее число заражений коронавирусом 9014. Из них выздоровевших 6802 человека, скончавшихся 79, остальные получают лечение.