Дети из Хабаровского края станут послами мира Фото: Алексей БУЛАТОВ

Дети из Хабаровского края смогут стать послами мира. Участвовать в нем приглашают детей в возрасте от трех до 15 лет. Конкурс пройдет в несколько этапов. Первый из них - «Визитная карточка».

- Сначала ребята расскажут о себе и своих талантах, создав видеоролик, презентацию в формате Power Point или написав эссе или рассказ. Конкурс проводят с целью возродить интерес к институту детской дипломатии и показать, что голос детей может быть услышан в мировом сообществе, - отметили в главном управлении внутренней политики региона.

Определять лучших будут в 19 номинациях. Члены экспертной комиссии будут учитывать такие критерии, как мастерство и профессионализм, креативность и оригинальность, перспективность участника, актуальность и значимость. Заявки принимают до 31 августа на электронную почту posolmira2020@inbox.ru и info@комитет-защиты-мира.рф. Участие в конкурсе платное. Итоги подведут 10 сентября. Подробности на официальной страничке Всероссийской акции.