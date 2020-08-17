В зоосаде под Хабаровском можно взять животное под опеку Фото: Зоосад Приамурский им. В.П. Сысоева

В зоосаде под Хабаровском можно взять животное под опеку. Желающим поучаствовать в этом мероприятии предлагают заключить договор с зоосадом о благотворительной помощи. Согласно этому документу опекун оплачивает стоимость содержания выбранного животного - кормление, ветеринарное обслуживание, обогащение среды обитания.

- Договор заключают на три, шесть или 12 месяцев. На вольерах появятся таблички с информацией об опекуне. Отметим также, что организации-опекуны могут использовать изображения опекаемого животного в фирменном стиле компании, рекламной кампании, - рассказали в зоосаде «Приамурский».

К слову, желающие стать опекунами могут помочь не только деньгами, но и в другой форме. Например, можно привозить питомцам витамины или качественные продукты, лекарства и даже оборудование. Зоосад «Приамурский» имени В.П. Сысоева будет рад любой помощи. Телефон для справок: 8 (4212) 32-45-40.