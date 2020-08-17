В Биробиджане на улице нашли труп Фото: Тимур ХАНОВ

В Биробиджане на улице нашли труп. По предварительной информации, бездыханное тело мужчины находилось в районе дома №2 на улице Карьерная. Голова была пробита. Сообщение об этом от очевидцев поступило полицейским. Позже правоохранители выяснили, что пострадавший - это местный житель 1965 года рождения.

- По подозрению в убийстве задержали ранее неоднократно судимого, нигде не работающего 36-летнего жителя областной столицы. Время спустя сам фигурант признался, что распивал спиртное с пострадавшим накануне. Во время хмельного застолья у них возник конфликт, который и стал причиной особо тяжкого преступления, - прокомментировали в пресс -службе УМВД России по Еврейской автономной области.

На данный момент по факту случившегося следственными органами возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.