В Хабаровском крае оперативно нашли пропавшего пенсионера Фото: Мария ЛЕНЦ

В Хабаровском крае оперативно нашли пропавшего мужчину 1949 года рождения. По предварительной информации, информация о его исчезновении поступила по телефону доверия Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю вчера, 16 августа, в 22:03. Было известно, что происшествие случилось в районе поселка Сергеевка Хабаровского района.

- В поисках задействовали три группы спасателей от Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, Амурского спасательного центра МЧС России и краевой службы спасения. Найти пропавшего удалось 17 августа в 00:30 недалеко от автодороги между населенными пунктами Гаровка-2 и Сергеевка, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Отметим также, что состояние здоровья пенсионера оценивают, как удовлетворительное. Всего в поисках задействовали 12 человек и три единицы техники, из них от МЧС России восемь человек и две единицы техники.