Обстановка в Хабаровске 17 августа 2020 года: заболеваемость, дорожные работы, отключения воды Фото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА

По данным на утро 17 августа 2020 года, в Хабаровске нет горячей воды в доме №14 по улице Блюхера. Отключений холодной воды в городе не зафиксировали. За минувшие сутки в городе с улиц собрали и вывезли 76,9 кубометров мусора, случилось 21 дорожная авария, три пожара и четыре возгорания, по номеру «03» скорую помощь горожане вызывали 728 раз.

- Сегодня проведут дорожные работы на улицах Карла Маркса, Краснореченская, Большая, Тихоокеанская, Южная, Николаевская, а также на переулке Трубный, и проезде Демьяна Бедного. Водителей и пешеходов убедительно просят корректировать маршруты своего движения, - рассказали в городской администрации.

По данным регионального минздрава на 16 августа, за сутки диагноз «COVID-19» поставили 80 жителям Хабаровска. Всего количество заболевших с начала пандемии в краевом центре – 4496 человек, всего умерших горожан от заболевания 44.